Срочно!!Ответьте на вопросы

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"Морем Восхода" называли Персидский залив, расположенный на востоке где "восходило" солнце. Морем заката называли Средиземное море, расположенное на западе, где закатывалось (заходило) солнце Контурная карта : слева средиземное море (море заката), а в правом углу (Вавилон) Персидский залив (море восхода)