Почему нельзя прыгать в Москву реку ?
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Почему нельзя прыгать в Москву реку ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растворишься. в ней химикатов слишком много
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