Дана функция f(x)=-12x+48
Алгебра
Дана функция f(x)=-12x+48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График данной функции - прямая линия, так как, функция имеет вид: - угловой коэффициент, если то функция возрастает, если функция убывает. В нашем случае поэтому функция убывает. Найдем нули функции: Чертим координатную прямую, на ней отмечаем точку x=4, имеем 2 интервала, находим их знаки и в итоге: Отсюда:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В закрытом сосуде V=2 литра находится насыщенный водяной пар при температуре 20 ора??усов по сельсия. сколько воды образуется при понижении темпера...
Биология
ОЧЕНЬ СРОЧНО!! У пшениці алель карликовості домінує над алелем норм росту. Які ге??отипи вихідних форм,якщо в потомстві 1/4 норм зросту?
Математика
Решите пожалуйста уравнение под 4 номером. Правильный ответ = -1.8. Хочу посмотреть правильное решение этого уравнения
Окружающий мир
Другие предметы