Дана функция f(x)=-12x+48

Гость: Гость:

График данной функции - прямая линия, так как, функция имеет вид: - угловой коэффициент, если то функция возрастает, если функция убывает. В нашем случае поэтому функция убывает. Найдем нули функции: Чертим координатную прямую, на ней отмечаем точку x=4, имеем 2 интервала, находим их знаки и в итоге: Отсюда: