Образ жизни кольчатых и дождевых червей?

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Кольчатые ,дождевые и другие черви являются важным компонентом биоценоза (биоценоз-это совокупность животных,растений,грибов и других микроорганизмов).Черви являются разрушителями (они разрушают сложные органические соединения в природе).Днём черви (дождевые)держаться в почве прокладывая в ней ходы.