Помогите пожалуйста:) 1. Охарактеризуй предложения по цели высказывания и эмоцио??альной окраске. 2. Определи стиль и тип текста. Выберешься наверх горы, сбросишь тяжёлый мешок с землёю, скрестишь руки… Море! Глядишь и гляди...

Русский язык
Помогите пожалуйста:) 1. Охарактеризуй предложения по цели высказывания и эмоцио??альной окраске. 2. Определи стиль и тип текста. Выберешься наверх горы, сбросишь тяжёлый мешок с землёю, скрестишь руки… Море! Глядишь и глядишь через капли пота, глядишь сквозь слёзы… Синяя даль какая! А вот за чёрными кипарисами низенький, скромный домик под красной крышей. Неужели я в нём живу? В саду — ни души, и кругом — пустынно: никто не проедет за день. Маленький, с голубка, павлин по пустырю ходит — долбит камень. Тишина какая! (И. Шмелёв.)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, невосклицательное. Восклицательное, восклицательное. Повествовательное, невосклицательное. Восклицательное, восклицательное. Повествовательное, восклицательное. Вопросительное, восклицательное. Повествовательное, невосклицательное. Повествовательное, невосклицательное. Восклицательное, восклицательное. художественно-публицистический, описание с элементами повествования
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Вы купили арбуз который весит 13 кг Найдите его плотность если его обьем 12кг
Ответить
Українська мова
Утворити слова з зменшувальним суфіксом, у множині праска, жилет, верблюд, холод, пруд, книжка
Ответить
Биология
Образ жизни кольчатых и дождевых червей?
Ответить
Алгебра
Дана функция f(x)=-12x+48
Ответить
Физика
В закрытом сосуде V=2 литра находится насыщенный водяной пар при температуре 20 ора??усов по сельсия. сколько воды образуется при понижении темпера...
Ответить