Помогите пожалуйста:) 1. Охарактеризуй предложения по цели высказывания и эмоцио??альной окраске. 2. Определи стиль и тип текста. Выберешься наверх горы, сбросишь тяжёлый мешок с землёю, скрестишь руки… Море! Глядишь и гляди...

Русский язык

Помогите пожалуйста:) 1. Охарактеризуй предложения по цели высказывания и эмоцио??альной окраске. 2. Определи стиль и тип текста. Выберешься наверх горы, сбросишь тяжёлый мешок с землёю, скрестишь руки… Море! Глядишь и глядишь через капли пота, глядишь сквозь слёзы… Синяя даль какая! А вот за чёрными кипарисами низенький, скромный домик под красной крышей. Неужели я в нём живу? В саду — ни души, и кругом — пустынно: никто не проедет за день. Маленький, с голубка, павлин по пустырю ходит — долбит камень. Тишина какая! (И. Шмелёв.)

Автор: Гость