(1)Если человек своим поведением грубо нарушает общественный порядок, проявляет я??ное неуважение к отдельным лицам или обществу в целом, уголовное право квалифицирует его как хулигана. (2) Чтобы проследить историю возникновен...

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(1)Если человек своим поведением грубо нарушает общественный порядок, проявляет я??ное неуважение к отдельным лицам или обществу в целом, уголовное право квалифицирует его как хулигана. (2) Чтобы проследить историю возникновения этого слова, совершим экскурс в предместье Лондона конца XVlll века. (3) Жил там некто Хулигэн, содержатель постоялого двора, который с другими членами своего отнюдь не святого семейства наводил ужас на всю округу, замеревшую в страхе. (4) Необузданный буян и драчун настолько прославился нарушениями закона, что имя его пополнило нарицательных негативного свойства. (5) В XlX веке англичане стали именовать хулиганами дерзких уличных озорников Лондона, а затем и грабителей, преступающих заон и нападающих на прохожих на неосвещенных улицах. (6) Распространению этого слова в немалой степени способствовала популярная комическая песенка, исполнявшаяся в Англии в 1880-1890-х годах, героем которой был знакомый нам Хулигэн. (7) Затем невольную рекламу создала одна из газет, сделав его персонажем множества пародий и шуток. (8) О хулиганах заговорили уже не только на Британских островах, но и по всей Европе, а затем в Америке. (9) В начале ХХ века слово "хулиган" прочно утвердилось и в русском языке. 6)Какова цель автора данного текста? Запишите свой ответ 1-2 предложениями. 7) Какие предложения текста поясняют содержание того, о чем говорится во втором (2) предложении? Укажите номера этих предложений. 8) По каким причинам слово "хулиган" быстро распространилось в Англии? Запишите свой ответ 1-2 предложениями.

Автор: Гость