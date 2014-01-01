Помогите сочинение написать (10-12предложений) по английскому на тему "Олимпийские ??гры в Сочи 2014"

Английский язык
Помогите сочинение написать (10-12предложений) по английскому на тему "Олимпийские ??гры в Сочи 2014"
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Гость:
Olimpiada igri Sochi 2014: Olimpiada igri vesiolia horoshaia potom poznovatelnaia
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