Помогите сочинить сочинение -миниатюру на тему мой любимый питомец( кошка).
Литература
Помогите сочинить сочинение -миниатюру на тему мой любимый питомец( кошка).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть домашнее животное. Это кошка (кот). её(его) зовут (имя кота или кошки). Мне подарили ее (например на день рождения). я давно мечтала о кошке. Она красивая и ласковая, (цвет кошки). У нее красивые глаза. мягкая щепотка. я люблю свою кошку и несу за нее ответственность
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сейчас до сегодяшней полуночи осталось в двое больше времени, чем 9ч назад дополудня. Через сколько ч наступит полночь?
Русский язык
Английский язык