Помогите сочинить сочинение -миниатюру на тему мой любимый питомец( кошка).

Гость: Гость:

У меня есть домашнее животное. Это кошка (кот). её(его) зовут (имя кота или кошки). Мне подарили ее (например на день рождения). я давно мечтала о кошке. Она красивая и ласковая, (цвет кошки). У нее красивые глаза. мягкая щепотка. я люблю свою кошку и несу за нее ответственность