Помогите сочинить срочно пожалуйсто номер 146
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Помогите сочинить срочно пожалуйсто номер 146
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне поручили приготовить салат.Сначала я вымыл(а) овощи.Потом достал(а) нож,доску и насчала резать овощи.Следом я порезал(а)зелень и отправил(а)всё в салатницу.Вечером пришли родители и им очень понравилось моё блюдо.
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