Помогите сочинить срочно пожалуйсто номер 146

Гость: Гость:

Мне поручили приготовить салат.Сначала я вымыл(а) овощи.Потом достал(а) нож,доску и насчала резать овощи.Следом я порезал(а)зелень и отправил(а)всё в салатницу.Вечером пришли родители и им очень понравилось моё блюдо.