ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЕ а)-3,8*1,5 б) -433,62:(-5,4) в)-1 1/14*2 1/3 г)1 1/7 :( -2 2/7)
Математика
ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЕ а)-3,8*1,5 б) -433,62:(-5,4) в)-1 1/14*2 1/3 г)1 1/7 :( -2 2/7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3,8 * 1,5 = -5,7 -433,62 : (-5,4) = 80,3 -1 1/14 * 2 1/3 = -15/14 * 7/3 = -5/2 = -2 1/2 1 1/7 : (-2 2/7) = 8/7 * (-7/16) = -1/2
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