На одной чаше весов стоит колба, наполненная газообразным водородом и закрытая ватой, а второй - уравновешивающая гиря. Что произойдет через некоторое время?

Физика
На одной чаше весов стоит колба, наполненная газообразным водородом и закрытая ватой, а второй - уравновешивающая гиря. Что произойдет через некоторое время?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водород "испарится", вес изменится
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