На одной чаше весов стоит колба, наполненная газообразным водородом и закрытая ватой, а второй - уравновешивающая гиря. Что произойдет через некоторое время?

Физика

На одной чаше весов стоит колба, наполненная газообразным водородом и закрытая ватой, а второй - уравновешивающая гиря. Что произойдет через некоторое время?

Автор: Гость