Помогите решить уравнение и тождество!!!!!!!!!!!!! помогите прошуу!!!!! хотя бы что то од??о!!!!!!!!!!1

Алгебра
Помогите решить уравнение и тождество!!!!!!!!!!!!! помогите прошуу!!!!! хотя бы что то од??о!!!!!!!!!!1
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