Помогите решить уравнение и тождество!!!!!!!!!!!!! помогите прошуу!!!!! хотя бы что то од??о!!!!!!!!!!1

Алгебра

Помогите решить уравнение и тождество!!!!!!!!!!!!! помогите прошуу!!!!! хотя бы что то од??о!!!!!!!!!!1

Автор: Гость