Помогите составить 5 предложений на английском языке что я буду делать на праздни??ных каникулах не с интернета очень надо!

Английский язык

Помогите составить 5 предложений на английском языке что я буду делать на праздни??ных каникулах не с интернета очень надо!

Автор: Гость