Помогите составить 5 предложений на английском языке что я буду делать на праздни??ных каникулах не с интернета очень надо!
Английский язык
Помогите составить 5 предложений на английском языке что я буду делать на праздни??ных каникулах не с интернета очень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если время не обязательно, то вот on vacation, I will go to the dacha. at the dacha I will go out with the friends. I will go shopping. then I will arrive to the city. in the city I will go for a walk too.
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