На международную конференцию приехали 10 делегатов, не понимающих языка друг друг??. Какое наименьшее число переводчиков потребуется для обслуживания делегатов конференции при условии, что каждый переводчик знает только два языка?

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На международную конференцию приехали 10 делегатов, не понимающих языка друг друг??. Какое наименьшее число переводчиков потребуется для обслуживания делегатов конференции при условии, что каждый переводчик знает только два языка?

Автор: Гость