На международную конференцию приехали 10 делегатов, не понимающих языка друг друг??. Какое наименьшее число переводчиков потребуется для обслуживания делегатов конференции при условии, что каждый переводчик знает только два языка?

Русский язык
На международную конференцию приехали 10 делегатов, не понимающих языка друг друг??. Какое наименьшее число переводчиков потребуется для обслуживания делегатов конференции при условии, что каждый переводчик знает только два языка?
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Гость:
Требуется 5 переводсиков
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