Названия крупнейших месторождений Африки

География
Названия крупнейших месторождений Африки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нефть и природный газ-северная Африка и побережье Гвинетейского залива. 2. Алмазы Южная Африка 3. Золото Гана Мали Конго 4. Каменный уголь Южная Африка 5.Бокситы Гана Гвинея 6.Фосфориты северное побережье континента 7.Железные руды северная часть материка 8. Марганцевые руды северная часть материка 9.Никелеева руды северная часть материка 10 Медные руды Южная часть материка.
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