1. Раскрыть скобки и упростить выражение: а) (а+ 4.6)-(а+9.8)
Математика
1. Раскрыть скобки и упростить выражение: а) (а+ 4.6)-(а+9.8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+4,6)-(а+9,8) =а+4,6-а-9,8= -5,2
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