Сочинение на тему Ты моя мама,ты мой учитель

Гость: Гость:

Моя мама — мой учитель. Я думаю, что у неё прекрасная профессия! Самая благородная из всех. Мама научила меня и моих одноклассников читать и писать первые слова, думать, дружить, различать плохое и хорошее. Она воспитывала в нас чувство долга, помогала находить своё место в жизни. Невысокого роста. Эмоциональная, весёлая. Кажется, что она никогда не отдыхает: с учениками общается, тетради проверяет, читает, хлопочет по дому... Вижу, сколько сил, энергии нужно потратить, сколько бессонных ночей провести, чтобы вырастить из ребёнка Личность. Она уверена: нет бездарных детей. Мама прекрасна на уроках и в жизни. Красива даже тогда, когда ругает нас, своих учеников. Голос требовательный, строгий, а в глазах искорка доброты. Мою маму нельзя не любить. Она отдаёт душевные силы детям, они берут в далёкую жизненную дорогу частичку её тепла. Мама считает себя счастливой женщиной, потому что у неё хорошая семья и творческая работа.