Сочинение на тему Ты моя мама,ты мой учитель

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Сочинение на тему Ты моя мама,ты мой учитель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама — мой учитель. Я думаю, что у неё прекрасная профессия! Самая благородная из всех.  Мама научила меня и моих одноклассников читать и писать первые слова, думать, дружить, различать плохое и хорошее. Она воспитывала в нас чувство долга, помогала находить своё место в жизни.  Невысокого роста. Эмоциональная, весёлая. Кажется, что она никогда не отдыхает: с учениками общается, тетради проверяет, читает, хлопочет по дому... Вижу, сколько сил, энергии нужно потратить, сколько бессонных ночей провести, чтобы вырастить из ребёнка Личность. Она уверена: нет бездарных детей. Мама прекрасна на уроках и в жизни. Красива даже тогда, когда ругает нас, своих учеников. Голос требовательный, строгий, а в глазах искорка доброты. Мою маму нельзя не любить. Она отдаёт душевные силы детям, они берут в далёкую жизненную дорогу частичку её тепла.  Мама считает себя счастливой женщиной, потому что у неё хорошая семья и творческая работа. 
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