Помогите решить ребус И зачеркнута пд буквой листок клена потом идет ' Т зачеркн??та рядом буква Н под ней птица
Русский язык
Помогите решить ребус И зачеркнута пд буквой листок клена потом идет ' Т зачеркн??та рядом буква Н под ней птица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непонятно, можешь сказать название ребуса или скинуть фото?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Вопрос по ОБЖ Назовите 1-2 примера криминогенных ситуаций а) Вандализм б) Насил??е В) Грабёж г) хулиганство д) воровство Очень срочн...
Математика
Математика
Помогите пожалуйста с задачей.из посёлка одновременно в противоположных направл??ниях направились два пешехода. через 3 часа между ними было рассто...