Помогите решить ребус И зачеркнута пд буквой листок клена потом идет ' Т зачеркн??та рядом буква Н под ней птица

Русский язык

Помогите решить ребус И зачеркнута пд буквой листок клена потом идет ' Т зачеркн??та рядом буква Н под ней птица

Автор: Гость