Помогите решить ребус И зачеркнута пд буквой листок клена потом идет ' Т зачеркн??та рядом буква Н под ней птица

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Помогите решить ребус И зачеркнута пд буквой листок клена потом идет ' Т зачеркн??та рядом буква Н под ней птица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непонятно, можешь сказать название ребуса или скинуть фото?
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