Рациональное уравнение x+5/5-x=2
Математика
Рациональное уравнение x+5/5-x=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х не должен равнять 5, т.к. делить на 0 нельзя 10-2х=х+5 отсюда 3х=5 x=5/3
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