Вопрос по ОБЖ Назовите 1-2 примера криминогенных ситуаций а) Вандализм б) Насил??е В) Грабёж г) хулиганство д) воровство Очень срочно!!!

Гость: Гость:

А) 1-Плохое воспитание 2- не осознание ситуации б) 1-психически ненормальный 2- кто-то заставил в) 1-кто-то заставил 2- потребовались деньги для нужд (например на работу не берут или ленивый слишком) г) 1-как различение 2- кто-то попросил или специально делается д) 1-не хватает денег 2- кто-то попросил) P.S. составлялось по первой мысли в голове!)