Выписать правильные и неправильные дроби 5/7,7/5,7/7,17/7,12/16,35/2,12/12.

Математика
Выписать правильные и неправильные дроби 5/7,7/5,7/7,17/7,12/16,35/2,12/12.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильные: 5/7, 7/7, 12/16 и 12/12Неправильные: 7/5, 17/7 и 35/2

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