У котенка зеленые глаза и розовый язык главные члены предложения найти

Русский язык
У котенка зеленые глаза и розовый язык главные члены предложения найти
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаза и язык подлежащее.сказуемого нету.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите решить ребус И зачеркнута пд буквой листок клена потом идет ' Т зачеркн??та рядом буква Н под ней птица
Ответить
Другие предметы
Вопрос по ОБЖ Назовите 1-2 примера криминогенных ситуаций а) Вандализм б) Насил??е В) Грабёж г) хулиганство д) воровство Очень срочн...
Ответить
Математика
Рациональное уравнение x+5/5-x=2
Ответить
История
Какие законы принял Людовик 4
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с задачей.из посёлка одновременно в противоположных направл??ниях направились два пешехода. через 3 часа между ними было рассто...
Ответить