У котенка зеленые глаза и розовый язык главные члены предложения найти
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У котенка зеленые глаза и розовый язык главные члены предложения найти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаза и язык подлежащее.сказуемого нету.
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