У каких групп животных радиальная симметрия
Биология
У каких групп животных радиальная симметрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осевая симметрия. Радиальная симметрия — форма симметрии, при которой тело (или фигура) совпадает само с собой при вращении объекта вокруг определённой точки или прямой. Часто эта точка совпадает с центром симметрии объекта, то есть той точкой, в которой пересекается бесконечное количество осей или плоскостей двусторонней симметрии. Радиальной симметрией обладают такие геометрические объекты, как круг, шар, цилиндр или конус.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите решить ребус И зачеркнута пд буквой листок клена потом идет ' Т зачеркн??та рядом буква Н под ней птица
Другие предметы
Вопрос по ОБЖ Назовите 1-2 примера криминогенных ситуаций а) Вандализм б) Насил??е В) Грабёж г) хулиганство д) воровство Очень срочн...
Математика