Помогите составить биографию Чиполлино.

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ЧИПОЛЛИНО (итал. Cipollino) — герой повести-сказки Д. Родари «Приключения Чиполлино» (1951), отважный мальчик-луковка. Образ Ч. в большой степени новый вариант Пиноккио, прославленного героя К.Коллоди. Он такой же непосредственный, трогательный, добродушный, непоседливый, но при этом совсем не капризный, ничуть не своевольный и гораздо менее доверчивый. Он никогда никого не обманывает, твердо держит свое слово и всегда выступает защитником слабых. Ч. выглядит почти совсем так, как и все мальчишки. Только голова у него имеет форму луковички с проросшими зелеными стрелками вместо волос. Смотрится это весьма симпатично, но плохо приходится тем, кто хочет потаскать Ч. за его зелененький чуб. Из их глаз сразу начинают бежать потоки слез. Сам же Ч. заплакал за время действия повести только однажды: когда солдаты Лимончики арестовали папу Чиполлоне. «Назад, глупая!» — приказал Ч. слезе, и та уже больше никогда не показывалась. Ч. не побоялся грозного кавалера Помидора и смело вступился за обиженного им кума Тыкву; он ловко усыпил пса Мастино, чтобы кум Тыква мог забрать свой домик. Ч. отважен и умеет приобретать друзей. Злобному Помидору удается засадить малыша в тюрьму, но благодаря своему умению дружить Ч. не только сам выбирается на волю, но и спасает безвинно томящихся там, в том числе и своего отца. Грозный кавалер Помидор проиграл маленькому смельчаку, благодаря которому графини Вишни сбежали из своего дворца, барон Апельсин пошел «на вокзал таскать чемоданы», а замок графинь превратился в Дворец детей. Образ Ч., несмотря на видимую сказочность, очень правдив. Все поступки и реакции героя психологически достоверны. Перед нами живой мальчик из простой семьи, наделенный самыми лучшими из человеческих качеств. Но одновременно это образ-символ мальчишеской отваги, детской дружбы и преданности.