Помогите составить календарь памятных дат про куликовскую битву (кто знает как делать календари памятных дат тот сможет помочь) я из 4ого класса.( фотографию смотрите в горизонтальном положении)
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Помогите составить календарь памятных дат про куликовскую битву (кто знает как делать календари памятных дат тот сможет помочь) я из 4ого класса.( фотографию смотрите в горизонтальном положении)
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