Напишите мини сказку о приставках. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!))

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Напишите мини сказку о приставках. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Давным-давно а стане "Слово", дружно жили " Приставки", "Корни"," Окончания ", " Суффиксы ".Народ " Корней" были королями этой страны. "Приставки", "Суффиксы"," Окончания" помогали "Корню". Однажды "Корни" стали плохо управлять страной. Они начали приставать с неподходящим приставкам, суффиксам, окончаниям. Но "Приставкам" это не нравилось и они начали требовать отдать им власть, а другие народы были не против. И "Приставки" стали королями страны. Они всегда шли впереди "Слова".
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