Напишите мини сказку о приставках. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!))

Гость: Гость:

Давным-давно а стане "Слово", дружно жили " Приставки", "Корни"," Окончания ", " Суффиксы ".Народ " Корней" были королями этой страны. "Приставки", "Суффиксы"," Окончания" помогали "Корню". Однажды "Корни" стали плохо управлять страной. Они начали приставать с неподходящим приставкам, суффиксам, окончаниям. Но "Приставкам" это не нравилось и они начали требовать отдать им власть, а другие народы были не против. И "Приставки" стали королями страны. Они всегда шли впереди "Слова".