Кто поможет тот супер пупер молодец
Обществознание
Кто поможет тот супер пупер молодец
Ответ(ы):
Гость:
А) понятие подросткового возраста -- Ж. Ж. Руссо б) понятие темпераментности -- Гиппократ в) формулировка жизненных задач подростка -- Р. Хэвигхерст г) учение о сверхчеловеке -- Ф. Ницше д) основные элементы лидерства -- Паркинсон
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