Кто поможет тот супер пупер молодец

Гость: Гость:

А) понятие подросткового возраста -- Ж. Ж. Руссо б) понятие темпераментности -- Гиппократ в) формулировка жизненных задач подростка -- Р. Хэвигхерст г) учение о сверхчеловеке -- Ф. Ницше д) основные элементы лидерства -- Паркинсон