На тему. : Биосфера
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На тему. : Биосфера
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Биосфера - это отдел слоя атмосферы, существующий только на планете Земля. Все животные, растения, грибы, бактерии, и даже мы, люди, относимся к нему. Биосфера - это самое дно громадного воздушного океана. Она является важным звеном в глобальном процессе взаимодействия планет и даже галактик!
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