СРОЧНО ПОЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм2 и длиной 14,2 м идет ток силой 2,25 А. Определите на¬пряжение на концах этого проводника. 2. Определите силу тока, прохо...

Физика

СРОЧНО ПОЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм2 и длиной 14,2 м идет ток силой 2,25 А. Определите на¬пряжение на концах этого проводника. 2. Определите силу тока, проходящего по стальному проводу длиной 100 м и поперечным сечением 0,5 мм2, при напря¬жении 68 В.

Автор: Гость