СРОЧНО ПОЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм2 и длиной 14,2 м идет ток силой 2,25 А. Определите на¬пряжение на концах этого проводника. 2. Определите силу тока, прохо...
Физика
СРОЧНО ПОЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм2 и длиной 14,2 м идет ток силой 2,25 А. Определите на¬пряжение на концах этого проводника. 2. Определите силу тока, проходящего по стальному проводу длиной 100 м и поперечным сечением 0,5 мм2, при напря¬жении 68 В.
Ответ(ы):
Гость:
1) U = R * I R - сопротивление I - сила тока ( 2,25 A ) R = p * L / S p - удельное электрическое сопротивление ( для меди 0,017 Ом * мм² / м ) L - длина провода ( 14,2 м ) S - площадь сечения ( 3,5 мм² ) R = 0,017 * 14,2 / 3,5 = 0,2414 / 3,5 ≈ 0,069 Ом U = R * I = 0,069 * 2,25 = 0,15525 B 2) I = U / R U - напряжение ( 68 В ) R - сопротивление R = p * L / S p = для стали 0,137 Ом * мм² / м L = 100 м S = 0,5 мм² R = 0,137 * 100 / 0,5 = 13,7 / 0,5 = 27,4 Ом I = U / R = 68 / 27,4 = 2,48 A
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