СРОЧНО ПОЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм2 и длиной 14,2 м идет ток силой 2,25 А. Определите на¬пряжение на концах этого проводника. 2. Определите силу тока, прохо...

Физика
СРОЧНО ПОЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм2 и длиной 14,2 м идет ток силой 2,25 А. Определите на¬пряжение на концах этого проводника. 2. Определите силу тока, проходящего по стальному проводу длиной 100 м и поперечным сечением 0,5 мм2, при напря¬жении 68 В.
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Ответ(ы):
Гость:
1) U = R * I  R - сопротивление  I - сила тока ( 2,25 A )  R = p * L / S  p - удельное электрическое сопротивление ( для меди 0,017 Ом * мм² / м )  L - длина провода ( 14,2 м )  S - площадь сечения ( 3,5 мм² )  R = 0,017 * 14,2 / 3,5 = 0,2414 / 3,5 ≈ 0,069 Ом  U = R * I = 0,069 * 2,25 = 0,15525 B  2) I = U / R  U - напряжение ( 68 В )  R - сопротивление  R = p * L / S  p = для стали 0,137 Ом * мм² / м L = 100 м  S = 0,5 мм²  R = 0,137 * 100 / 0,5 = 13,7 / 0,5 = 27,4 Ом  I = U / R = 68 / 27,4 = 2,48 A 
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