Прослушать произведение характер тональность и жанер помогите плиз
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Прослушать произведение характер тональность и жанер помогите плиз
Ответ(ы):
Гость:
Характер это что хотел автор рассказать читателю тональность это какими словами он хотел это показать жанер о чем говорится в тексте
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