Помогите составить по одному слово сочитанию 1)согласование 2)примыкание 3)управ??ение
Русский язык
Помогите составить по одному слово сочитанию 1)согласование 2)примыкание 3)управ??ение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Стелющиеся растения 2)ясно излагать 3)запереть ключом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 8 больших коробках столько же карандашей Сколько в 12 маленьких Сколько карандаш??й в одной маленькой коробке если в одной большой коробке 18 кар...
Математика
Математика
Геологи шли 1,5ч со скоростью 5,8км/ч следуешие 3,2ч - со скоростью 4,5км/ч и последние 0,3ч - со скоростью 3км\ч С какой средней скоростью прошли ...
Українська література