Помогите составить предложения с этими словами ( КӨБЕЙТ, ЖУЫС, ТАЗАЛАТТЫР, АҚТАТ, ЖИНАТТЫР, СҮРТКІЗ , ЖИНАС , ЖӨНДЕС)
Қазақ тiлi
Помогите составить предложения с этими словами ( КӨБЕЙТ, ЖУЫС, ТАЗАЛАТТЫР, АҚТАТ, ЖИНАТТЫР, СҮРТКІЗ , ЖИНАС , ЖӨНДЕС)
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