Составьте предложения с указыннами однородными членами.Объясните постановку знаеов препинания. 1)Сказки,рассказы,басни,стихотворения.2)Точка, запятая,двоеточие,тире.3)Купались, плавали,ныряли,загорали.4)Глиняная,стеклянная,фар...
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Составьте предложения с указыннами однородными членами.Объясните постановку знаеов препинания. 1)Сказки,рассказы,басни,стихотворения.2)Точка, запятая,двоеточие,тире.3)Купались, плавали,ныряли,загорали.4)Глиняная,стеклянная,фарфоровая.5)Утром,днём и вечером.6)Осенью,зимой и весной.7)В полё,в саду,на огороде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жанры лит-ры бывают разные, например:сказки, рассказы, басни, стохотворения. Известно много знаков припинания:точка, запятая, двоеточие, тире. Вчера мы отдыхали на речке, мы купались, плавали, ныряли и загорали. В нашем доме есть глиняная, стеклянная и фарфоровая посуда. Читать можно утром, днем и вечером. Я гуляю с друзьями осенью, зимой и весной. Цветы сажают в полях, садах и иногда в огородах.
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