Решите неравенства 4 в степени 3х-2 больше 256

Алгебра
Решите неравенства 4 в степени 3х-2 больше 256
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x-2 4сепени=3x-16 никак неможет больше 256.
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