Что такое сортировка текста
Биология
Что такое сортировка текста
Ответ(ы) на вопрос:
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Сортировка (англ. sorting — классификация, упорядочение) — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия. Следовательно, сортировка текста, означает последовательное расположение или разбиение текста
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