Срочно пожалуйста: Используя физеческую карту мира,определите пункты со следующим географическим координатам:

География
Срочно пожалуйста: Используя физеческую карту мира,определите пункты со следующим географическим координатам:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 о.Куба 2.о.Калимантан 3.Бейра 4. Сомневаюсь между горой Косцюшко и Сиднеем
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