Оқушы қазақ тіліне дайындалатын уақытының бестен бірін яғни 6минутын ереже оқуға жұмсады. Оқушы қазақ тіліне дайындалуға қанша уақыт жұмсады.
Математика
Оқушы қазақ тіліне дайындалатын уақытының бестен бірін яғни 6минутын ереже оқуға жұмсады. Оқушы қазақ тіліне дайындалуға қанша уақыт жұмсады.
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Гость:
Окушы 30 минутын жаратады
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