Напишите реакцию гидролиз солей и определите среду раствора ZnCl2

Химия
Напишите реакцию гидролиз солей и определите среду раствора ZnCl2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnCl2+2HOH=Zn(OH)2+2HCl Zn2+ + 2Cl- + 2HOH=Zn(OH)2 + 2H+ + 2Cl- Zn2+ + 2HOH=Zn(OH)2 + 2H+ Хлор гораздо более сильный неметалл, поэтому среда раствора ZnCl2 кислая
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