Обширные области со сходным природными условиями называются природными зонами

Окружающий мир
Обширные области со сходным природными условиями называются природными зонами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, это правильное утверждение
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