При делении на 5 и на 50 иногла удобно бывает умножать дел моё и делитель на 2
Математика
При делении на 5 и на 50 иногла удобно бывает умножать дел моё и делитель на 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При деление на 5 и на 50 иногда удобно бывает умножить делимое и делитель на 2 и выполнить деление на 10 или 100 соответственно. Вычислите частное:а) 95:5 б) 2400:50 в)3200:5 г)1320:5 д)4320:5 е)2350:50 ж)7200:50 з)9200:50
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