Решите уравнение 452-2*икс=238
Математика
Решите уравнение 452-2*икс=238
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2х=238-452 -2х=-214|:-2 х=107
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