Почему некоторые семя растений растут долго а некоторые быстро?
Биология
Почему некоторые семя растений растут долго а некоторые быстро?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно потому му что одна получает света там тепла влаги и т .д а другой меньше
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