Помогите пж, это биология ну я добавлю в математику. приведите примеры двудольных и однодольных растений. примерно на каждое по 6 штук пж
Математика
Помогите пж, это биология ну я добавлю в математику. приведите примеры двудольных и однодольных растений. примерно на каждое по 6 штук пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для биологии-есть биология, ну а так... двудольные-все деревья:груша,яблоня,вишня,горох посевной, капуста белокочанная, чина луговая, подсолнечник однодольные-осоки,злаки,лилейные, например пшеница,овёс, кукуруза,лук
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