1.Припишите к числу 30310124 слева и справа одну и ту же цифру так, что бы полученное десятизначное число делилось на 12. 2.У Васи в кошельке немного денег. Он положил ещё 49 рулей, и сумма в кошельке увеличилась в 99 раз. С...

Математика

1.Припишите к числу 30310124 слева и справа одну и ту же цифру так, что бы полученное десятизначное число делилось на 12. 2.У Васи в кошельке немного денег. Он положил ещё 49 рулей, и сумма в кошельке увеличилась в 99 раз. Сколько денег стало?

Автор: Гость