1.Припишите к числу 30310124 слева и справа одну и ту же цифру так, что бы полученное десятизначное число делилось на 12. 2.У Васи в кошельке немного денег. Он положил ещё 49 рулей, и сумма в кошельке увеличилась в 99 раз. С...

Математика
1.Припишите к числу 30310124 слева и справа одну и ту же цифру так, что бы полученное десятизначное число делилось на 12. 2.У Васи в кошельке немного денег. Он положил ещё 49 рулей, и сумма в кошельке увеличилась в 99 раз. Сколько денег стало?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.30310124- 123031012412
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