Из яблок и груш изготовили сок. Груш в 3 раза больше чем абрикосов и на 500г меньше чем яблок всего понадобилось 2кг я блок и груш. Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилась для изготовление сока

Математика
Из яблок и груш изготовили сок. Груш в 3 раза больше чем абрикосов и на 500г меньше чем яблок всего понадобилось 2кг я блок и груш. Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилась для изготовление сока
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А причём тут абрикосы если кампот варили токо из яблок и груш
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