Из яблок и груш изготовили сок. Груш в 3 раза больше чем абрикосов и на 500г меньше чем яблок всего понадобилось 2кг я блок и груш. Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилась для изготовление сока

Математика

Из яблок и груш изготовили сок. Груш в 3 раза больше чем абрикосов и на 500г меньше чем яблок всего понадобилось 2кг я блок и груш. Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилась для изготовление сока

Автор: Гость