Из яблок и груш изготовили сок. Груш в 3 раза больше чем абрикосов и на 500г меньше чем яблок всего понадобилось 2кг я блок и груш. Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилась для изготовление сока
Математика
Из яблок и груш изготовили сок. Груш в 3 раза больше чем абрикосов и на 500г меньше чем яблок всего понадобилось 2кг я блок и груш. Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилась для изготовление сока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А причём тут абрикосы если кампот варили токо из яблок и груш
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Помогите пж, это биология ну я добавлю в математику. приведите примеры двудольных и однодольных растений. примерно на каждое по 6 штук пж