Решите неравенства log в оснавании 4(х+30) меньше или равно 3
Алгебра
Решите неравенства log в оснавании 4(х+30) меньше или равно 3
Ответ(ы) на вопрос:
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Log(4) (x+30)<+3 x+30<=4^3 x+30<=64 x<=34 log(4) (64)<=3
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