Электролитом является каждое из двух веществ 1) сахароза и гидроксид калия 2) нитрат серебра и соляная кислота 3) поваренная соль и йод 4) спирт и сульфат меди(||)

Химия

Электролитом является каждое из двух веществ 1) сахароза и гидроксид калия 2) нитрат серебра и соляная кислота 3) поваренная соль и йод 4) спирт и сульфат меди(||)

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