Электролитом является каждое из двух веществ 1) сахароза и гидроксид калия 2) нитрат серебра и соляная кислота 3) поваренная соль и йод 4) спирт и сульфат меди(||)
Химия
Электролитом является каждое из двух веществ 1) сахароза и гидроксид калия 2) нитрат серебра и соляная кислота 3) поваренная соль и йод 4) спирт и сульфат меди(||)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). Сахароза и гидрооксид калия 2). Нитрат серебра и соляная кислота
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