Чем различается нервная система у белой планарии и гидры
Биология
Чем различается нервная система у белой планарии и гидры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нервная система планарии представлена скоплениями нервных клеток в передней части тела – мозговыми ганглиями (нервными узлами) . У планарии два нервныхузла, соединенных между собой.
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