Помогите составить предложения со словами: Жовтогарячий,червоногарячий,зловорожий

Гость: Гость:

Олена в жовтогарячій хустині поміж дівчатками була найкрасивіша. Велике, червоногаряче, як вистиглий кавун, сонце вихопилось на сході з-за степового океану. Ох, як часто мене опановують сни зловорожі.