Помогите составить предложения со словами: Жовтогарячий,червоногарячий,зловорожий
Українська мова
Помогите составить предложения со словами: Жовтогарячий,червоногарячий,зловорожий
Ответ(ы):
Гость:
Олена в жовтогарячій хустині поміж дівчатками була найкрасивіша. Велике, червоногаряче, як вистиглий кавун, сонце вихопилось на сході з-за степового океану. Ох, як часто мене опановують сни зловорожі.
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