Помогите составить предложения со словом обязательность со значением:повернуться,вернуться,превратиться,за вернуться. 5 класс

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Помогите составить предложения со словом обязательность со значением:повернуться,вернуться,превратиться,за вернуться. 5 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ты обязательно повернёшся! 2)обязательно вернись за книгой! 3)Обязательно превратись в жабу! 4)Мы обязательно заверём газеты!
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